Прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов: «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко

24 августа в Куала-Лумпур (Малайзия) состоялась жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

10 групп разделены на Западную и Восточную зоны.

В западной «Аль-Наср» Криштиану Роналду попал в группу E с с иранским «Персеполисом», катарским «Аль-Духайлем» и таджикистанским «Истиклолом», который тренирует российский специалист Игорь Черевченко.

«Аль-Хиляль», за который выступают Неймар и Малком, сыграет в группе D против «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Навбахора» (Узбекистан).

«Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится в группе C с «Сепаханом» (Иран), «Эйр Форс» (Ирак) и АГМК (Узбекистан).