Саудовская Аравия: расписание и трансляции матчей недели

В четверг, 24 августа стартует 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023 / 2024 и завершится 25 августа.

Расписание и трансляции матчей 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии

24 августа, четверг

«Аль-Таи» — «Аль-Вахда» — 18.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Ахли Джедда» — «Аль-Охдуд» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

25 августа, пятница

«Аль-Фейха» — «Аль-Хазм» — 18.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Шабаб Эр-Рияд» — «Дамак» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Таавун» — «Абха» -21.00 мск

Онлайн-трансляция

«Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 21.00 мск

Онлайн-трансляция

Легальной трансляции в России нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, с помощью которого можно выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Полный календарь и турнирная таблица про-лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»