Сестра Роналду высмеяла новость про удары плетью Криштиану

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, отреагировала на новость, что футболисту грозит 99 ударов плетью в Иране.

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала Авейру в соцсетях.

11 октября появилась информация, что 38-летнему португальцу грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана — Роналду обнял и поцеловал художницу с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. Позже посольство Ирана опровергло эти слухи.