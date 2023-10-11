Последний шанс де Хеа, друг для Роналду и ошибка Погба. Кому из звезд пора ехать в Саудовскую Аравию

Там их навыки и опыт оценят по достоинству .

2023 год в футболе — удивительное время. Видели же, что творит Саудовская Аравия? Все началось с подписания одной из главных звезд в истории — Криштиану Роналду, а уже через пару месяцев десятки селебрити из европейских топ-лиг ломанулись на восток.

Безусловно, в первую очередь это денежная история. С самого начала речь шла о суммах, которые больше похожи на фантазии семиклассника, чем на реальные офферы. Окей, нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к 200 миллионам евро в год для Роналду, но вроде получилось. А потом пошли слухи о предложении Килиану Мбаппе — почти миллиард за сезон. И снова шок.

При этом сложно поспорить, что теперь, когда в про-лиге оказались реально качественные и известные футболисты, переезд туда выглядит привлекательным не только с точки зрения денег. Из крутых игроков саудовского чемпионата можно составить сборную, которая спокойно представляется в плей-офф Лиги чемпионов. О них вы и сами все знаете, поэтому сегодня поговорим о тех, кому, как кажется, стоило уехать в июле-августе, но этого не произошло.

Важно! Некоторые футболисты списка не получали предложений из Саудовской Аравии, однако мы не сомневаемся, что при желании у них есть возможность самостоятельно пробивать себе подобные трансферы. Иначе зачем еще этому миру агенты?

Поль Погба

Фото AFP

Один из немногих, кто отказался от предложения. Об этом в середине июля написал итальянский инсайдер Николо Скира. «Аль-Иттихад» положил французу трехлетний контракт с зарплатой 100 миллионов евро за сезон, но полузащитник решил не уезжать. Не очень понятно почему.

Во-первых, грубо говоря, Поль уже пару лет не играет в футбол. В 2022 году Погба вернулся в «Ювентус» после провального сезона в «МЮ». С тех пор — 213 минут во всех турнирах и бесконечные травмы. Не было ощущения, что у игрока остались хоть какие-нибудь амбиции, поэтому, когда стало известно о приглашении в Про-лигу, мало кто сомневался в его скором отъезде.

Во-вторых, Погба — мусульманин. Этот аргумент повлиял на решение Кулибали и Бензема релоцироваться в Саудовскую Аравию. Комфортная среда обитания действительно очень важна, а с условным Эр-Риядом у Поля с точки зрения религии должен был случиться полный мэтч.

На старте нового сезона француз попался на допинге. Ему грозит до четырех лет отстранения от футбола. В таком случае мы почти наверняка больше не увидим Погба на поле в качестве действующего профессионала. Теперь отказ от «Аль-Иттихада» вызывает еще больше вопросов, ведь, учитывая уровень хайпа француза, там без вопросов замяли бы любую подобную историю. Надо было соглашаться, никаких сомнений.

Получилось бы выгодно для всех. Сдувшийся безамбициозный Погба мог заработать больше, чем за всю карьеру ранее, а чемпион Саудовской Аравии получил бы миллионы новых подписчиков и тысячи зрителей на стадионах, потому что Поль до сих пор остается жутко популярным магнитом для внимания фанов.

Марсело

Фото Reuters

Тут все еще проще. Роналду в «Аль-Насре» очень нужен друг, иначе рано или поздно португалец просто не выдержит. Дело в том, что Криштиану с трудом адаптируется в стране с жесткими правилами. Рона бесит языковой барьер, а его жену осуждают за чересчур открытые для Саудовской Аравии наряды.

В августе вообще появились новости, что Криштиану грозит арест. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перекрестился во время празднования гола и нарушил закон — в стране запрещены любые публичные христианские жесты. До крайностей не дошло, но ситуация все равно неприятная.

Очевидно, что в таких обстоятельствах рядом нужен кто-то близкий, с кем получится проводить много времени не только вне работы, но и на тренировках и матчах. Марсело — идеальный вариант. Они девять лет вместе играли за «Реал», а Роналду не стеснялся вот так описывать значимость бразильца в его жизни: «Больше чем партнер — брат, которого футбол мне подарил».

35-летний Марсело покинул Европу в начале 2023-го — вернулся в родной «Флуминенсе». Яркий и техничный защитник с целой толпой персональных поклонников, которого Криштиану считает братом. Как руководство «Аль-Насра» еще не додумалось отправить в Рио пару чемоданов с деньгами? Большой вопрос.

Давид де Хеа

Фото Global Look Press

Звездный вратарь, которому не нашлось места в Европе. Испанец провел 12 лет в «МЮ», после чего с ним не продлили контракт и толком не попрощались достойно. За лето нового места работы Давиду не нашлось, хоть и была информация о потенциальном переходе в «Баварию» или «Реал».

Главная проблема — высокие запросы де Хеа по деньгам. Или для кого-то не проблема? Наверное, вы уже догадались, для кого. В Саудовской Аравии киперу в контракт легко впишут ту же двадцатку миллионов евро, которую он поднимал в «Юнайтед». А еще даже не подумают придраться к его средней игре ногами и потихоньку выходящему из моды вратарскому стилю.

Пока в Про-лиге есть всего два вратаря с заслугами в более заметных местах футбольного мира — Менди и Буну. Первый отыграл на топ-уровне пару сезонов, о втором широкая публика узнала лишь на чемпионате мира в Катаре. В плане репутации и достижений де Хеа с запасом обходит обоих.

Скорее всего, до конца августа Давид верил, что у него получится остаться на ступени европейского гранда и ждал сочных предложений. Сейчас испанец — свободный агент. Он снимает видосы в соцсети и тренируется индивидуально. Судя по всему, все дороги ведут в Про-лигу, там такие кадры нужны.

Леандро Паредес

Фото Global Look Press

Единственный футболист, которого мы отправляем в Саудовскую Аравию не с концами. И единственный, которому еще нет 30 лет. В случае Паредеса напрашивается одна аналогия — Аксель Витцель.

Пример бельгийца показывает, что крепкий по европейским меркам опорник такого возраста может сгонять на другой континент за деньжатами и вернуться в топ-футбол. Особенно если ранее уже был замечен в плюс-минус похожей командировке. Только вот Аксель до камбэка из Китая ни разу не играл в совсем уж топовой команде, а у Леандро за плечами есть «ПСЖ» с «Ювентусом».

Паредес выходил на поле в финале Лиги чемпионов, выигрывал чемпионат мира и собрал все французские трофеи. Недавно он оказался не нужен в Париже, а потом и «Юве», который его арендовал. Казалось, вот еще один эталонный мигрант в СА, но аргентинец решился на второй заход в «Рому».

Мы уверены, что такая перспектива никуда не делась бы от полузащитника и после годика-двух в Про-лиге. К деньгам у Паредеса отношение сдержанное, но не сказать, что совсем спокойное. Не просто же так Леандро когда-то заезжал в «Зенит», верно? Да и в «ПСЖ» в этом плане дела в порядке. В общем, рискнуть стоило, как минимум ничего не потерял бы.

Марко Ройс

Фото AFP

Легендарный полузащитник Дортмунда как-то незаметно трансформировался в опытного дядьку, которому играть вообще-то осталось не так долго. В следующем году Ройсу исполнится аж 35 лет. Учитывая толщину его медицинской карты, самое время для планирования финишного отрезка карьеры.

В сумме за 14 лет из-за травм Марко пропустил 1303 дня и 227 матчей. Три с половиной года в больничной палате вместо клубной базы явно отбирают нехилое количество футбольных лет. После 34 травмы вряд ли куда-то денутся, а смысла корячиться ради потенциального чемпионства все меньше — слишком уж неуверенной выглядит «Боруссия», и прошлый сезон еще ярче это подсветил.

Так зачем добивать здоровье в конкурентной лиге, если можно неплохо почиллить с другими звездами и солидно заработать? Футболиста с навыками и опытом Ройса с руками оторвут в «Аль-Насре», «Аль-Хиляле», «Аль-Ахли», да и вообще в любом саудовском клубе.

Раз не уехал этим летом, точно надо сделать это следующим. Ройс достаточно наотказывал другим командам в течение карьеры, так что на «Сигнал Идуна Парк» никто и не подумает обижаться. Скорее всего, лишь порадуются за капитана, пожелают удачи и устроят масштабные проводы.

Иван Ракитич

Фото AFP

Вот уж кто точно заслужил денежное и спокойное завершение карьеры. В Европе хорват добился вообще всего, а параллельно был важнейшей деталью великой сборной, с которой взял серебро и бронзу чемпионата мира.

Возможно, не все помнят, но первое сияние Ракитича произошло в «Шальке». С Иваном клуб впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. До исторического полуфинала полузащитник не досидел всего полгода — отправился в «Севилью» зимой 2011-го.

За первый заход в этот клуб хорват постепенно развивался и закончил данный отрезок победой в Лиге Европы. Кроме трофея, Ракитич получил звание лучшего игрока финала и звонок из «Барселоны». Через месяц после триумфа в еврокубке Иван высадился в столице Каталонии.

Следующие шесть лет — сказка с треблом, четырьмя чемпионствами, четырьмя Кубками и двумя Суперкубками Испании. В 32 года Ракитич вернулся в «Севилью» совсем зрелым футболистом. В 2022 году Иван снова выиграл Лигу Европы в ее составе. Идеальный момент, чтобы уйти на пике, прямо как восемь лет назад.

Иван принял другое решение — до конца доработать контракт, истекающий в июне 2024 года. К моменту окончания договора хорвату будет 36 лет. Поздновато, конечно, для дискомфортных в плане быта дальних путешествий с женой и двумя детьми, но говорящий на шести языках Ракитич должен справиться. Хотя бы на сезончик заглянуть точно стоит.

Ромелу Лукаку

Фото Reuters

Самый парадоксальный футболист в мире. С одной стороны, лучший бомбардир в истории сборной Бельгии к 30 годам, с другой — ни разу не забирал «Золотую бутсу» топ-лиги. В сумме все переходы в карьере Лукаку стоили больше 300 миллионов евро, но среди топов по-настоящему блистал он только в «Интере». И то всего сезон.

Кажется, Ромелу нужно, чтобы от него просто все отстали. С ранней молодости на форварда давят всякие ярлыки — от статуса нового Дрогба до 113-миллионного ценника. И Лукаку не всегда справляется. То решающий пенальти в Суперкубке запорет, то вообще разучится забивать.

Ведь когда давления нет, все идет супер. Вспомните, как бельгиец был хорош в «Эвертоне» — даже в команду года АПЛ входил. Или в «Интере», когда в элитный потенциал нападающего почти перестали верить — MVP сезона серии А-2020/21. Неплохой старт в «Роме» Моуринью — еще одно доказательство. После ужасного ЧМ и такого же финала ЛЧ над Лукаку начали откровенно смеяться — якобы никакой он не топ и можно больше за ним не следить. Переезд в Рим — пять голов в семи матчах. Ну вот как это еще объяснить?

А в Саудовской Аравии давления не будет совсем. Напротив, Ромелу встретят восторгами и обожанием, потому что, как ни крути, бельгиец — европейский суперстар. В Про-лиге Лукаку сможет наконец расслабиться и получить долгожданную любовь болельщиков, а значит, и забивать десятки голов. Чем не повод попробовать?

Трофим Гондюреев