«Аль-Иттихад» в последний момент отказался от игры в Иране на стадионе с бюстом генерала. Все из-за политики

Клубу из Саудовской Аравии теперь грозит поражение.

В азиатской Лиге чемпионов скандал. Саудовский «Аль-Иттихад», за который выступают в том числе Карим Бензема и Нголо Канте, уехал со стадиона, хотя зрители уже собрались на трибунах. Теперь ему грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Что случилось?

Матч 2-го тура группы С азиатской Лиги чемпионов между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» должен был состояться на стадионе «Накш-э Джахан» в Иране. Однако уже перед самой игрой вскрылась проблема политического характера — на арене размещен бюст генерала Сулеймани. Это не устроило саудовский клуб — команда отказалась играть и отправилась в аэропорт.

Это удивительно, поскольку, как пишет британская пресса, «Аль-Иттихад» накануне тренировался на стадионе и не мог не видеть бюст Сулеймани. Оповещение от саудовцев о том, что они не будут играть, пришло за 50 минут до начала встречи — к этому моменту на «Накш-э Джахан» собралось около 60 тысяч человек. При этом стартовый состав Нуну Эшпириту Санту, экс-динамовец, тренер «Аль-Иттихада», огласил — а в соцсетях клуба появилась такая запись: «Команда прибыла на стадион! С сердцами, полными волнения, и пылающими футболками, мы готовы покорить поле и оставить свой след!»

Бюст генерала Касема Сулеймани на стадионе «Сепахана». Фото Соцсети

В чем проблема с Сулеймани?

Генерал Касем Сулеймани — очень непопулярная персона в Саудовской Аравии, но по-настоящему герой в Иране. Он был видным деятелем Корпуса стражей Исламской революции, иранского элитного военного подразделения, и прославился в том числе заграничными спецоперациями, созданием разветвленной агентурной сети на Ближнем Востоке и одно время даже признавался самой влиятельной фигурой в регионе.

По данным прессы, Сулеймани был причастен в том числе к заговору с целью нападения на посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне, за что США включили генерала в список террористов. Саудовцев генерал, очевидно, не любил — они его тоже. Так что реакция «Аль-Иттихада» отчасти ожидаема.

Генерал Сулеймани был убит американскими ВВС в 2020 году. Беспилотник настиг его в международном аэропорту Багдада — по признанию Пентагона, убийство Сулеймани было совершено по личному приказу тогдашнего президента Дональда Трампа.

Болельщики перед матчем между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом». Фото Скриншот трансляции

Что дальше?

На самом деле, приезд саудовского клуба в Иран уже стал событием — с 2016 года, когда КСИР напал на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, местные футбольные команды в гости к иранцам не ездят, а матчи проводятся на нейтральных полях. В 2023 году клубы впервые решились на такой шаг, «Аль-Наср» Роналду стал первой командой за семь лет, которая пересекла границу, но на втором коллективе позитив в отношениях закончился.

АФК уже сделала заявление по этому поводу: «Матч группы C Лиги чемпионов АФК 2023-2024 годов, в котором должны были встретиться иранский «Сепахан» и саудовская команда «Аль-Иттихад» на стадионе «Накш-э-Джахан» в Исфахане в понедельник вечером, был отменен из-за непредвиденных обстоятельств. В АФК подчеркивают приверженность обеспечению безопасности игроков, официальных лиц, болельщиков и всех сторон игры».

Если матч не будет сыгран, «Аль-Иттихад», вероятно, получит техническое поражение — 0:3. Но на данный момент сведений о последствиях пока нет. «Вопрос будет передан на рассмотрение соответствующих комитетов», — так заявили в АФК.