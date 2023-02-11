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Испания

Сегодня, 10:56

Абидаль: «Миранчук умный и технически одаренный футболист. Его хотели видеть в «Барселоне»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что каталонский клуб интересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком, — цитирует Sport24 Абидаля. — В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом. Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри. Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Эрик Абидаль
Футбол
ФК Барселона
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