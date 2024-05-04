Агент Захаряна оценил сезон россиянина в «Реал Сосьедад»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» оценил текущий сезон для своего клиента.

«Виден потенциал Арсена. Он уже всем все доказал, и клуб понял, что не ошибся [с трансфером]. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Все идет своим чередом. Дальше Арсен будет двигаться только по восходящей. Безусловно, тренерское доверие растет. В предстоящем матче против «Лас-Пальмас», к сожалению, выбор пал не в пользу Арсена. Но, надеемся, он выйдет на замену и сделает результативное действие», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 35 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.