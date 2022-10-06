Алаба восхитился результатами Бензема в прошлом сезоне

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о выступлении одноклубника Карима Бензема в прошлом сезоне. Он был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«То, что Бензема сделал в прошлом сезоне — действительно невероятно. Я действительно благодарен за то, что мне удалось стать свидетелем всего этого и быть частью команды», — цитирует Алабу Real Total.