Алаба восхитился результатами Бензема в прошлом сезоне

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Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о выступлении одноклубника Карима Бензема в прошлом сезоне. Он был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.
«То, что Бензема сделал в прошлом сезоне — действительно невероятно. Я действительно благодарен за то, что мне удалось стать свидетелем всего этого и быть частью команды», — цитирует Алабу Real Total.
Ранее появилась информация, что нападающий «Реала» получит «Золотой мяч» в 2022 году. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.