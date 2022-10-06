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Испания

Сегодня, 14:28

Алаба восхитился результатами Бензема в прошлом сезоне

Виктория Кравченко

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о выступлении одноклубника Карима Бензема в прошлом сезоне. Он был признан лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«То, что Бензема сделал в прошлом сезоне — действительно невероятно. Я действительно благодарен за то, что мне удалось стать свидетелем всего этого и быть частью команды», — цитирует Алабу Real Total.

Ранее появилась информация, что нападающий «Реала» получит «Золотой мяч» в 2022 году. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.

Давид Алаба
Карим Бензема
ФК Реал
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Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча»