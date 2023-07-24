Анчелотти доволен игрой «Реала» с новой схемой в матче с «Миланом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Миланом» (3:2). Мадридцы играли с новой схемой — 4-3-1-2, которую специалист выбрал после ухода Карима Бензема и перехода Джуда Беллингема.

«Мне понравилось. Конечно, есть вещи, которые нужно немного подправить — иногда мы неправильно прессинговали. Но в целом впечатления у меня положительные. Было сложно играть в роли отыгрывающихся. Старались играть через центр, а не фланги», — цитирует Анчелотти Marca.

В следующем матче «Реал» 27 июля сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Милан» 28 июля встретится с «Ювентусом».