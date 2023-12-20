Анчелотти пытается убедить Крооса отложить завершение карьеры

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется убедить полузащитника мадридцев Тони Крооса отложить завершение карьеры, сообщает AS.

Контракт 33-летнего немца с «Реалом» истекает летом 2024 года.

По информации источника, Анчелотти несколько раз обсуждал с Кроосом его возможный уход из футбола. Итальянский специалист просил хавбека отложить завершение карьеры минимум на год.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

19 декабря сообщалось, что Кроос задумывается о возвращении в сборную Германии ради домашнего Евро-2024. Он завершил карьеру в национальной команде в 2021 году.