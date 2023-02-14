0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:20

Анчелотти заявил, что не знает о новом контракте Бензема с «Реалом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о контракте форварда Карима Бензема. Сообщалось, что футболист уже продлил соглашение с мадридцами до лета 2024 года.

«Понятия не имею, продлил ли Бензема контракт с «Реалом». Но я считаю, что такие легендарные футболисты заслуживают того, чтобы завершить карьеру в «Реале», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года. Вместе с командой он завоевал 23 трофея. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 45 очков в 20 матчах.

В этом сезоне Бензема провел 22 матча, отметившись 14 голами и 4 ассистами.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рубен Бараха назначен главным тренером «Валенсии»