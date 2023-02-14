Анчелотти заявил, что не знает о новом контракте Бензема с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о контракте форварда Карима Бензема. Сообщалось, что футболист уже продлил соглашение с мадридцами до лета 2024 года.

«Понятия не имею, продлил ли Бензема контракт с «Реалом». Но я считаю, что такие легендарные футболисты заслуживают того, чтобы завершить карьеру в «Реале», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года. Вместе с командой он завоевал 23 трофея. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 45 очков в 20 матчах.