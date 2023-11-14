Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:51

Артига назвал «Реал Сосьедад» одной из трех команд с лучшей игрой в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал о «Реале Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

«Успел ли увидеть игру Захаряна в России? Нет, видел очень мало, поэтому не смогу сказать что-либо об этом футболисте. Однако «Реал Сосьедад», куда он перешел, играет в невероятный футбол. Это одна из трех команд с лучшей игрой в Испании. У них в атаке есть Такефуса Кубо — он невероятный. Играл у нас в «Ла Масии». Талантливейший игрок, он потерял два года из-за бана ФИФА. Очень непросто играть в этой команде, потому что очень высок уровень футболистов. Тренер — великолепный, много лет возглавляет «Реал Сосьедад», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-rodiny-artiga-o-zakharyane-igrat-v-reale-sosedad-ochen-neprosto-305421/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Франк Артига
0
Читайте также
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в ла лиге