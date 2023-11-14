Артига назвал «Реал Сосьедад» одной из трех команд с лучшей игрой в Испании

Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал о «Реале Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

«Успел ли увидеть игру Захаряна в России? Нет, видел очень мало, поэтому не смогу сказать что-либо об этом футболисте. Однако «Реал Сосьедад», куда он перешел, играет в невероятный футбол. Это одна из трех команд с лучшей игрой в Испании. У них в атаке есть Такефуса Кубо — он невероятный. Играл у нас в «Ла Масии». Талантливейший игрок, он потерял два года из-за бана ФИФА. Очень непросто играть в этой команде, потому что очень высок уровень футболистов. Тренер — великолепный, много лет возглавляет «Реал Сосьедад», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.