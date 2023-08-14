«Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по Жоау Феликсу

Сегодня, 18:05
«Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на форварда «Атлетико» Жоау Феликса, сообщил журналист Relevo Маттео Моретто.
По информации источника, мадридский клуб не намерен отдавать игрока и поэтому не хочет обмена с футболистом «Барсы». Уход Жоау будет осуществлен через обмен с доплатой или прямой покупкой игрока.
Ранее сообщалось, что 23-летний португалец ведет переговоры с «Аль-Хилялем».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Жоау Феликса с «матрасниками» действует до 30 июня 2027 года.