«Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по Жоау Феликсу

«Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на форварда «Атлетико» Жоау Феликса, сообщил журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, мадридский клуб не намерен отдавать игрока и поэтому не хочет обмена с футболистом «Барсы». Уход Жоау будет осуществлен через обмен с доплатой или прямой покупкой игрока.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец ведет переговоры с «Аль-Хилялем».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Жоау Феликса с «матрасниками» действует до 30 июня 2027 года.