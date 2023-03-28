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Испания

Сегодня, 13:14

«Барселона» предложила Бускетсу сократить зарплату на 75 процентов

Виктория Кравченко
Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил от клуба предложение о продлении контракта, но на определенных условиях, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, зарплата 34-летнего футболиста по новому соглашению сократится на 75 процентов — с 30 миллионов евро до 7-8 млн в год.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

В СМИ писали, что «Барселоне» придется существенно сократить зарплатную ведомость для покупки новых игроков.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
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