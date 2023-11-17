Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2023 году

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2023 году в возрасте до 21 года.

Награду Golden Boy ежегодно вручает туринская газета Tuttosport.

Помимо Беллингема на приз претендовало 24 футболиста: Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика») и Ламин Ямаль («Барселона»).

21-я церемония вручения премии Golden Boy пройдет 4 декабря в Турине.

20-летний Беллингем летом 2023 года перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 миллиона евро. Англичанин подписал с мадридцами контракт до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.