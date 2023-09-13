Бывшая переводчица сборной Испании заявила, что Карвахаль домогался официантку на чемпионате мира в России

Алекс Пенья, бывшая переводчица сборной Испании, рассказала о поведении игроков национальной команды на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

По словам девушки, которые приводит The Objective, в один из вечеров трое игроков сборной Испании (Дани Карвахаль, Давид де Хеа и Начо Монреаль) попросили ее пригласить к ним на вечеринку официантку, которая понравилась футболистам.

В отеле, где продолжилась вечеринка, Карвахаль попросил Пенья перевести официантке угрозу сексуального характера.

Сборная Испании дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где уступила России (1:1, пенальти 3:4).