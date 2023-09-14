Четырех игроков резервных команд «Реала» подозревают в распространении частного интимного видео

Четыре игрока резервных команд «Реала» были арестованы в связи с подозрением в незаконном распространении частного видео сексуального характера, сообщает пресс-служба «Реала».

Показания давали три игрока «Реала C» и один футболист «Кастильи». Их подозревают в распространении частной видеозаписи в мессенджере. По информации Cadena SER, все игроки уже отпущены после дачи показаний.

Сообщается, что девушка, которая попала на видео, не давала согласие на запись и ее распространение.