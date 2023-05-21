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Испания

21 мая, 22:46

Де Йонг заявил, что хочет остаться в «Барселоне»

Мария Гусева
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что хочет остаться в каталонском клубе.

«У клуба была сложная ситуация прошлым летом, и они могли продать меня за большую плату, — цитирует журналист Фабрицио Романо игрока. — Но я не хотел уходить и остался. «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с «Барсой», несмотря на то, что я хотел остаться. Я хочу играть за «Барселону» как можно дольше».

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующее соглашение 26-летнего нидерландца с клубом рассчитано до средины 2026 года.

В сезоне-2022/23 де Йонг провел 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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