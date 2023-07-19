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Сегодня, 16:46

Экс-президента «Барселоны» Бартомеу подозревают в растрате денег клуба

Мария Гусева
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Каталонская полиция подозревает экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу в растрате денежных средств клуба, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 60-летний испанский специалист использовал контракт «Барселоны» с компанией Amalgama Marketing для платежей в личных целях. Эта организация работала над предвыборной кампанией самого Бартомеу. Кроме того, владелец компании Микель Самболе занимался сносом одного из стадионов команды «Мини Эстади». За это организация получила от «Барселоны» 1,5 миллиона евро.

Также часть денег была отдана журналистам в обмен на положительные отзывы о Бартомеу и «Барселоне».

Сообщается, что Бартомеу пока не были предъявлены обвинения в коррупции, так как расследование продолжается.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Бартомеу занимал пост каталонского клуба с 2014 по 2020 год.

Источник: https://cadenaser.com/cataluna/2023/07/19/els-mossos-conclouen-que-bartomeu-desviava-diners-del-barca-per-a-finalitats-personals-sercat/?rel=buscador_noticias
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ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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