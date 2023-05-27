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Испания

Сегодня, 16:10

Форвард «Барселоны» Торрес может перейти в «Ньюкасл»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Football Transfers.

По информации источника, английский клуб ведет внутренние переговоры по трансферу игрока.

Ранее испанец уже играл в АПЛ за «Манчестер Сити» с 2020 по 2022 год.

Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний Ферран сыграл 43 матча за каталонцев, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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