Хави о поражении от «Альмерии»: «У «Барселоны» не было желания побеждать. Я очень зол»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду после поражения от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать — вот что меня беспокоит больше всего. Приносим извинения болельщикам. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем ла лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм — наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка в виде очкового отрыва», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Идущий на втором месте «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

«Альмерия» занимает 15-е место с 25 очками за 23 игры.