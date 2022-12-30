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Сегодня, 16:36

Главный тренер «Барселоны» Хави: «Я доволен составом. Наша цель — завоевывать трофеи»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что пока не планирует вносить какие-либо изменения в состав команды.

«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен той командой, которая сформировалась на данный момент. Мы будем соревноваться с этим составом. У нас хорошая команда, которая способна бороться за все четыре турнира. Я бы предпочел, чтобы никто не уходил. Я в восторге от состава. Цель — завоевывать трофеи», — приводит Marca слова Хави.

«Барселона» с 37 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/12/30/63aec86aca4741ac508b45d9.html
Хави Эрнандес (Хави)
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