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Испания

Сегодня, 15:30

Главный тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль сравнил Захаряна с Зиданом

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Арсена сложно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными. Может показаться, что он немного неуклюжий, но на самом деле все наоборот. Его техника на выдающемся уровне, он может покрыть любую дистанцию и любой участок поля. Мне это нравится. В нем есть черты Зидана. С прекрасной техникой и гармонией в движении, а как он исполняет технические приемы и понимает тактику! Непросто провести аналогию, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен», — сказал Альгуасиль.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
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 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
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 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
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 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
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 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
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13
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 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
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 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
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 - : -
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 - : -
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