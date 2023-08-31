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Испания

Сегодня, 15:45

Арустамян — о первом контакте с «Реал Сосьедад»: «Агент Владо Лемич год назад сказал, что клуб рассматривает Захаряна»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Инсайдер и журналист Нобель Арустамян рассказал, какой агент помог трансферу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Как случился первый контакт с «Реал Сосьедад»?

— Есть агент Владо Лемич. Он привозил Луку Модрича, Александера Исака. Это реально крутой агент в Испании, знает многих руководителей клубов. Соответственно, год назад он сказал, что «Реал Сосьедад» рассматривает Захаряна.

— А с чего вдруг он к тебе обратился. Ты ему сказал, что есть Захарян, который хочет уехать?

— Да, конечно, я с ним знаком, сказал, что есть суперталантивый парень. Арсена, конечно, знают. В каждом клубе на Захаряна есть досье. Это реально один из главных талантов 2003 года в мировом футболе. Тут не надо это отрицать. Возможно, в топ-10, 20 талантов мира по этому году.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Нобель Арустамян
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 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
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 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
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 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
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 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
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 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
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Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
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Алавес – Валенсия
 - : -
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Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
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