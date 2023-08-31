Арустамян — о первом контакте с «Реал Сосьедад»: «Агент Владо Лемич год назад сказал, что клуб рассматривает Захаряна»

Инсайдер и журналист Нобель Арустамян рассказал, какой агент помог трансферу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Как случился первый контакт с «Реал Сосьедад»?

— Есть агент Владо Лемич. Он привозил Луку Модрича, Александера Исака. Это реально крутой агент в Испании, знает многих руководителей клубов. Соответственно, год назад он сказал, что «Реал Сосьедад» рассматривает Захаряна.

— А с чего вдруг он к тебе обратился. Ты ему сказал, что есть Захарян, который хочет уехать?

— Да, конечно, я с ним знаком, сказал, что есть суперталантивый парень. Арсена, конечно, знают. В каждом клубе на Захаряна есть досье. Это реально один из главных талантов 2003 года в мировом футболе. Тут не надо это отрицать. Возможно, в топ-10, 20 талантов мира по этому году.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.