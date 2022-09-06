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Испания

6 сентября, 18:57

Кунде объяснил, почему отказал «Челси» и решил перейти в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде объяснил, почему решил перейти в каталонский клуб и отклонил предложение «Челси».

«Барселона» - все еще привлекательный клуб, к тому же, для меня было важна и фигура главного тренера. Хави убедил меня, мне нравится его взгляд на футбол. Выбор был простым, потому что Хави дал мне все, что я хотел», - приводит Goal слова Кунде.

23-летний Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» за 50 миллионов евро в конце июля 2022 года. Француз сделал 2 результативных передачи в 2 матчах за «сине-гранатовых».

Источник: https://www.goal.com/en/news/easy-barcelona-60m-kounde-decision-snub-chelsea-transfer/bltbeaec635fbe87aaa
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Жюль Кунде
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