Тер Штеген: «Однажды я просто привяжу де Йонга, чтобы он всегда оставался в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о своем одноклубнике — полузащитнике Френки де Йонге.

«Он многое дает команде, я очень хорошего мнения о нем, но я также многого от него жду, потому что он очень талантливый. Он видит и чувствует футбол по-другому. На него могут равняться Гави и Педри. Именно такого игрока я хочу видеть в своей команде. Однажды я просто привяжу его, чтобы он всегда оставался в «Барселоне». Я надеюсь, что он останется здесь надолго», — цитирует The Times тер Штегена.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Срок действующего контракта 25-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.