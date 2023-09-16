Сунесс: «У Беллингема технические способности Зидана — одного из величайших игроков «Реала»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высоко оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике. Но я без малейших колебаний заявляю, что Беллингем может оказаться в этой группе. У него физические данные и технические способности Зидана — на мой взгляд, одного из величайших игроков полузащиты «Реала», — но только время покажет, достигнет ли он этих высот. Его потенциал кажется безграничным», — приводит слова Сунесса Daily Mail.

Он также отметил, что в свои 20 лет Беллингем выглядит сформированным футболистом. По словам Сунесса, полузащитник в игре покрывает большие расстояния, у него «фантастическая техника» и «мудрая футбольная голова на молодых плечах».

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл за «Реал» 4 матча ла лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Он перешел в испанский клуб летом 2023 года, подписав контракт сроком на 6 лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 миллиона евро, учитывая бонусы.