Гюлер: «Не называю Модрича и Крооса по именам из уважения к старшим»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал об отношении с партнерами по команде Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Я не могу их называть по именам, потому что они старше меня. Меня так воспитали в моей семье, мне кажется, что, называя их по именам, я не уважаю их. Поэтому я называю Луку и Тони своими братьями. Они меня тоже зовут своим братом», — цитирует Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

19-летний хавбек перешел в команду прошлым летом из «Фенербахче». В этом сезоне он провел восемь матчей чемпионата Испании, забив два гола.