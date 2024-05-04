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Испания

Сегодня, 10:19

Гюлер: «Не называю Модрича и Крооса по именам из уважения к старшим»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал об отношении с партнерами по команде Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Я не могу их называть по именам, потому что они старше меня. Меня так воспитали в моей семье, мне кажется, что, называя их по именам, я не уважаю их. Поэтому я называю Луку и Тони своими братьями. Они меня тоже зовут своим братом», — цитирует Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

19-летний хавбек перешел в команду прошлым летом из «Фенербахче». В этом сезоне он провел восемь матчей чемпионата Испании, забив два гола.

Лука Модрич
ФК Реал
Арда Гюлер
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