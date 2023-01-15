Хави — о финале Суперкубка Испании: «Мы должны показать наши амбиции и выиграть трофей»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».

«Мы должны выиграть этот финал. Когда я был игроком, я чувствовал то же волнение, что и сейчас, потому что мы — «Барса», и это никогда не изменится. «Реал» — сильная команда, и у них есть психологическое преимущество, поскольку у них больше опыта в финалах. Мы должны показать наши амбиции и желание и, наконец, выиграть трофей», — цитирует пресс-служба клуба Хави.