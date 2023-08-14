Хави прокомментировал свое удаление в матче с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о судействе в матче стартового тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Я сказал судье, у «Хетафе» прощают много фолов, а нам нет. Вот почему он меня удалил. Мое удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы все равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Арбитр позволяет все это, никто больше. Я упомянул об этом, и меня за это удаляют. Удаление Рафиньи — это совокупность происходившего. «Хетафе» позволяют так играть, нам нет. Соперник тянет время, мешает играть. Это его футбол, это нормально. Также я не увидел никакой руки. Если игра рукой не очевидна, не свистите. Так нам говорили», — приводит слова Хави Marca.

На 70-й минуте Хави получил красную карточку и покинул скамейку запасных каталонского клуба.

Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.