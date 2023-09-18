Хави заявил, что «Барселона» чувствует давление в преддверии Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий матч с «Антверпеном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы впервые за долгие годы выиграли домашний чемпионат. Это очевидное доказательство того, что мы прогрессируем, и теперь пришло время сделать это и в Европе», — сказал Хави на пресс-конференции.

Тренер отметил, что находится под постоянным давлением.

Матч «Барселона» — «Антверпен» состоится 19 сентября в столице Каталонии и начнется в 22.00 мск.