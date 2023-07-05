Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:08

Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по форварду Бонгонда

Виталий Косик
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак», сообщает Portal Cadista.

По информации издания, на клубном уровне сделка уже закрыта, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 10 миллионов евро.

27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
28
24
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Пименов считает, что «Динамо» будет крайне тяжело попасть в тройку по итогам нового сезона РПЛ
Волков из «Краснодара» — о работе в тренажерном зале: «Пример для меня — Роналду»
Агент Опоку сообщил о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника
Радченко: «В матче с «Црвеной Звездой» очень порадовали Ду Кейрос и Васильев»
Игрок «Краснодара» Волков — об Ионове: «Зверь, сумасшедший профессионал. Носится больше, чем вся команда»
Коваленко — о своих конкурентах в «Зените»: «Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов и другие молодые ребята»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тчуамени не хочет уходить из «Реала»

Форвард Никита Иосифов продолжит карьеру в «Мирандес»