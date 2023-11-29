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Испания

Сегодня, 16:52

Канселу: «Де Йонг — один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу сделал комплимент полузащитнику Френки де Йонгу, который недавно вернулся в строй после травмы.

«Де Йонг — один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел. Он делает огромную разницу на поле, когда играет. Мы очень счастливы, что он вернулся», — сказал Канселу в после победного матча с «Порту».

В этом сезоне 26-летний голландец провел 7 матчей в ла лиге, забив 1 гол.

Сообщалось, что продление контракта с нидерландским хавбеком сейчас является приоритетом для руководства «Барселоны».

Жоау Канселу
Френки де Йонг
ФК Барселона
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