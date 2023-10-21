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Испания

Сегодня, 15:20

Комитет судей Испании опроверг информацию о существовании комнаты по контролю за ВАР

Руслан Минаев
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В комитете судей Испании опровергли информацию о существовании комнаты для контроля видеоассистентов арбитра (ВАР). Ранее об этом сообщало издание Diari ARA, отмечая, что судьи в Испании, вероятно, нарушают международные правила с сезона-2021/22.

Отмечалось, что технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в сезоне-2021/22 на матчах ла лиги появилась комната, которую арбитр называют «операционной». В разное время ею руководили арбитры Карлос Клос Гомес и Альберто Ундиано Мальенко.

В комитете судей Испании выступили с заявлением по этому поводу.

«Мы хотим сообщить, что пространство на базе RFEF состоит из 7 залов. В 5 залах находятся ВАР-станции и две дополнительные комнаты.

В первой работают технические специалисты из компании-поставщика Hawk-Eye. Во второй — резервной комнате ВАР — находится дополнительный судья ВАР, который может в случае чего заменить ВАР или АВАР», — сказано в заявлении комитета.

В комитет также добавили, что руководство ла лиги знает о наличии все комнат для ВАР.

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