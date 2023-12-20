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Испания

Сегодня, 17:59

Куртуа не исключил возвращения в сборную Бельгии: «Дверь не закрыта»

Руслан Минаев
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не исключил, что в будущем может вернуться в сборную Бельгии.

Ранее у голкипера был конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско. Специалист назначил капитаном Ромелу Лукаку, что огорчило Куртуа.

Вратарь отметил, что на данный момент доверие к тренерскому штабу нарушено и он не знает, какой найти выход из ситуации. Но добавил, что не исключает возвращения в команду в будущем.

«Мне очень нравится играть за сборную. Чемпионат мира и Евро — лучшее, что есть для футболиста, не считая, может быть, финала Лиги чемпионов. Дверь для меня абсолютно не закрыта. Я просто знаю, что в этом сезоне я должен сосредоточиться на «Реале», — цитирует игрока ESPN.

Ранее 31-летний голкипер объявил, что из-за травмы не сыграет на Евро-2024.

Тибо Куртуа
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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