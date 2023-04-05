Мостовой объяснил, почему «Барселона» не является фаворитом в матче с «Реалом»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли «Барселона» фаворитом ответной игры 1/2 финала Кубка Испании против «Реала».

«Нет, нет, нет! «Барселона» не то, чтобы не очевидный, она вообще не фаворит. Я даже думаю, что «Реал» может попытаться. У них ничего не понятно. «Реал» — это бренд, они из года в год ставят перед собой максимальные задачи и будут биться за Кубок и Лигу чемпионов. В том году «Реал» закапывали, я сказал: «Прекращайте! Они еще не сказали свое слово». Так они вообще тогда выиграли Лигу чемпионов. Может произойти все, что угодно, потому что, напротив «Барселона». Ясно, что это мировая история двух команд. Но у «Реала» свои козыри всегда есть», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 5 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.