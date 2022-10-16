Кавани стал пятым южноамериканцем, кто забивал в 4 из топ-5 европейских лиг

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче против «Эльче» (2:2) в 9-м туре чемпионата Испании.

35-летний уругваец стал пятым в 21-м веке футболистом из стран Южной Америки, кто забил в 4 из топ-5 европейских лиг мира.

Ранее этого добились чилиец Алексис Санчес, колумбиец Хамес Родригес, бразилец Филиппе Коутиньо и аргентинец Анхель Ди Мария.

В текущем сезоне ла лиги Кавани провел за «Валенсию» 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.