Кавани стал пятым южноамериканцем, кто забивал в 4 из топ-5 европейских лиг

Сегодня, 08:25
Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче против «Эльче» (2:2) в 9-м туре чемпионата Испании.
35-летний уругваец стал пятым в 21-м веке футболистом из стран Южной Америки, кто забил в 4 из топ-5 европейских лиг мира.
Ранее этого добились чилиец Алексис Санчес, колумбиец Хамес Родригес, бразилец Филиппе Коутиньо и аргентинец Анхель Ди Мария.
В текущем сезоне ла лиги Кавани провел за «Валенсию» 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Основные источники исследования