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Сегодня, 12:07

Плиев: «Захарян закрепится в составе «Реал Сосьедад» и будет приносить пользу команде»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Заурбек Плиев рассказал об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я разговаривал с Арсеном после его перехода в «Реал Сосьедад». У него все хорошо в Испании, он там обустроился и потихоньку втягивается. Захарян всем доволен. Говорит, что там очень интенсивные тренировки, скорости совсем другие. Хорошо, что уже две игры подряд он выходил на замену, все больше игрового времени ему дают. Понятно, что на адаптацию ему время нужно. Думаю, что он точно с ней справится и скоро будет в стартовом составе. Все равно там другой уровень футболистов, но я не сомневаюсь, что у него все получится. Арсен будет стабильно играть в «Реале Сосьедад», закрепится в составе и будет приносить пользу команде», — цитирует Плиева Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/pliev-zakharyan-budet-stabilno-igrat-v-reale-sosedad-zakrepitsya-v-sostave-i-prinesyot-polzu-281032/
Арсен Захарян
Заурбек Плиев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
17.09 00:00
Вильярреал – Альмерия
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