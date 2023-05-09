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Испания

Сегодня, 18:32

Бускетс принял решение покинуть «Барселону»

Руслан Минаев
Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб 30 июня по истечении контракта, сообщает Marca.

По данным источника, во вторник 9 мая хавбек сообщил об этом своим одноклубникам. Отмечается, что руководство «Барселоны» дождется победы в чемпионате Испании, прежде чем объявить новость публично.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Marca
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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