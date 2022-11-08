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Сегодня, 17:10

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа планирует перейти в «Барселону»

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Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа планирует продолжить карьеру в «Барселоне». Игрок не собирается продлевать контракт с «орлами» и хочет перейти в каталонский клуб, сообщает Sport.es. Ранее футболист не смог заиграть в основном составе «Манчестер Юнайтед».

По информации издания, Уилфрид не просто собирается уйти из «Пэлас» свободным агентом следующим летом, а стать игроком «Барселоны».

Заа уже ведет переговоры с каталонским клубом. Испанский коллектив рассматривает 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара на замену Мемфису Депаю, чей контракт тоже истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 29-летний ивуариец сыграл 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Кристал Пэлас
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