Захарян рассказал, как учит иностранцев русскому мату: «Японец налету все схватывает»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как учил одноклубников русскому мату.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза. Играем в покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее», — приводит слова Захаряна Sport24.

20-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.