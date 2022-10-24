Асенсио хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть мадридский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

У 26-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к Асенсио проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Милан». Сам футболист больше склоняется к переезду в итальянский чемпионат. Агент Жорже Мендеш уже начал работу по трудоустройству своего клиента.

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. Его трудовой договор со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.