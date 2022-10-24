Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:02

Асенсио хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть мадридский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

У 26-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к Асенсио проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Милан». Сам футболист больше склоняется к переезду в итальянский чемпионат. Агент Жорже Мендеш уже начал работу по трудоустройству своего клиента.

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. Его трудовой договор со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Марко Асенсио
ФК Барселона
ФК Милан
ФК Реал
ФК Ювентус
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Фигуриста сборной попытались отстранить от соревнований в России. Но он будет выступать
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бензема рассказал, что с детства мечтал о «Золотом мяче»