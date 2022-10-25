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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону». Уже в зимнее трансферное окно он может сменить АПЛ на ла лигу, сообщает Mundo Deportivo.
Трансфер Невеша оценивается в 40 миллионов евро. Действующее соглашение португальца с английским клубом рассчитано до середины 2024 года.
Ранее сообщалось, что португальский агент игрока Жорже Мендеш встретился с руководством «Барсы», чтобы обсудить варианты перехода.
В нынешнем сезоне Невеш провел 11 матчей в составе «Вулверхэмптона», в которых отметился 2 голами.
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Основные источники исследования