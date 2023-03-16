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Испания

Сегодня, 22:25

Представитель Обольского заявил, что футболист намерен остаться в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о планах на будущее нападающего «Культураль Леонесы» Николая Обольского.

«У клуба в целом идет черная полоса, до последнего тура в четырех матчах не могли забить. Тренер Эдуардо Докампо исповедует тактический футбол, любит менять роль Николая в команде, не всегда видит его наконечником. Но когда он выходит на замену, всегда усиливает игру. Тренер это видит и, возможно, не хочет чего-либо изменять, хочет, чтобы у него оставался человек, способный сыграть на усиление. По сути, Обольский — единственный форвард в команде. Николай входит в топ-3 игроков «Культураля» по системе «плюс-минус», когда он на поле, команда меньше пропускает и чаще совершает положительные действия. И в последней игре на его счету предголевое действие», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Он также заявил, что Обольского все устаривает в клубе, кроме игровой практики.

«Ведем разговоры с «Культураль Леонесой», они будут отталкиваться от итогового места и результатов. Пока Обольский настроен остаться в Испании. Есть интерес от нескольких клубов подобного уровня. Зимой были запросы от российских команд, но у него действующий контракт и пока он не видит продолжения карьеры в России, хочет развиваться в Европе. Мы сейчас как раз начали сотрудничество с одним очень крупным испанским агентством, владельцем которого является бывший футболист «Атлетико» и сборной Аргентины Аугусто Фернандес», — добавил Кигинько.

26-летний россиянин выступает за «Культураль Леонеса» с июля 2021 года. Всего за испанский клуб он провел 58 матчей, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

«Культураль Леонеса» занимает девятую строчку в третьем по силе дивизионе Испании, набрав 35 очков в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-obol-skogo-nikolaj-nastroen-ostat-sya-v-ispanii-est-interes-ot-neskol-kih-klubov/
Николай Обольский
Футбол
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