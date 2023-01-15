15 января, 22:34
Полузащитник «Барселоны» Гави открыл счет в финале Суперкубка Испании против «Реала».
Молодой полузащитник отличился на 34-й минуте встречи — 1:0.
Каталонцы накрыли соперника прессинга на чужой половине поля и перехватили мяч. После этого в несколько передач партнеры вывели Гави на удар из пределов штрафной, и полузащитник переиграл вратаря.
Методология
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Основные источники исследования