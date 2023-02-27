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Испания

27 февраля, 23:36

«Реал» не отпустил футболистов на премию ФИФА The Best из-за предстоящего матча с «Барселоной»

Иван Торопцев
Корреспондент
Тренировка футболистов «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» принял решение не отпускать футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти на премию ФИФА The Best, посвященную итогам 2022 года.

Клуб считает, что более приоритетной задачей для игроков сейчас является подготовка к предстоящему матчу полуфинала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 2 марта.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа был выдвинут на награду лучшему вратарю года, нападающий Карим Бензема — на премию лучшему футболисту года, а Карло Анчелотти — в списке номинантов на приз лучшему тренеру.

Футбол
ФК Реал
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