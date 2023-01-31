«Реал» получил предложение от «ПСЖ» по Асенсио, но не собирается расставаться с игроком

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«ПСЖ» претендует на полузащитника «Реала» Марком Асенсио. Парижский клуб уже сделал запрос относительно трансфера 27-летнего испанца, сообщает Relevo.
Однако мадридский клуб не намерен расставаться с игроком и ведет переговоры о продление контракта.
Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о сроке нового контракта — он должен действовать четыре сезона. Однако игрока пока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом».
Действующее соглашение между клубом и полузащитником рассчитано до конца этого сезона.
В нынешнем сезоне Асенсио провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 голевыми передачами.
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