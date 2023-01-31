«Реал» получил предложение от «ПСЖ» по Асенсио, но не собирается расставаться с игроком

«ПСЖ» претендует на полузащитника «Реала» Марком Асенсио. Парижский клуб уже сделал запрос относительно трансфера 27-летнего испанца, сообщает Relevo.

Однако мадридский клуб не намерен расставаться с игроком и ведет переговоры о продление контракта.

Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о сроке нового контракта — он должен действовать четыре сезона. Однако игрока пока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом».

Действующее соглашение между клубом и полузащитником рассчитано до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 голевыми передачами.