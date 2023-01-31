Защитник «Реала» Менди из-за травмы пропустит около двух месяцев

Защитник «Реала» Ферлан Менди из-за травмы выбыл на продолжительный срок, сообщает сайт мадридского клуба.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашему игроку Ферлану Менди, у него была диагностирована травма полуперепончатой мышцы левой ноги. Его выздоровление будет контролироваться», — говорится в заявлении мадридского клуба.

По информации Marca, на восстановление 27-летнему игроку потребуется около двух месяцев.

Меди получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1).

В этом сезоне забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и заработал 2 желтые карточки в 14 матчах чемпионата Испании.