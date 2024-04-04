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Испания

Сегодня, 11:07

«Реал» разрешит Мбаппе выбрать дату анонса своего перехода

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал», сообщает Football-Espana.

По сведениям источника, мадридцы разрешат выбрать 25-летнему французу время анонса своего перехода.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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