«Сельта» в меньшинстве удержала победу над «Гранадой»

«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Йорген Странд Ларсен.

Хозяева остались в меньшинстве на 80-й минуте (красную карточку получил Яго Аспас), но сумели удержать победу.

«Сельта» (13 очков) поднялась из зоны вылета на 17-е место в ла лиге. «Гранада» (8) идет на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда не побеждает в чемпионате Испании с августа — в последний раз «Гранада» набирала три очка в матче против «Мальорки» (3:2) в 3-м туре.