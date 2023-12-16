Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:57

«Сельта» в меньшинстве удержала победу над «Гранадой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Йорген Странд Ларсен.

Хозяева остались в меньшинстве на 80-й минуте (красную карточку получил Яго Аспас), но сумели удержать победу.

«Сельта» (13 очков) поднялась из зоны вылета на 17-е место в ла лиге. «Гранада» (8) идет на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда не побеждает в чемпионате Испании с августа — в последний раз «Гранада» набирала три очка в матче против «Мальорки» (3:2) в 3-м туре.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 16:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:0
Гранада

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Гранада
ФК Сельта
0
Читайте также
Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, как боролась с лимфомой Ходжкина
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Реал» и «Барселона» получат по одному миллиарду евро, если запустится Суперлига

Анчелотти — об Эндрике: «Мы в восторге от него»